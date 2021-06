Senesi, l’intermediario: “A lui piace il Napoli, sarebbe destinazione gradita”

Fabio Parisi, intermediario di Marcos Senesi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del difensore argentino.

Parisi ha ribadito che a Senesi Napoli è una destinazione gradita. Inoltre, parla anche dello scouting del club azzurro che lo ha subito seguito; di seguito le sue parole:

“Se nel Napoli non parte qualcuno difficilmente arriverà qualcuno. Senesi ha un grande potenziale e ha dimostrato in Olanda di essere un grandissimo giocatore di prospettiva e qualità. Lo scouting del Napoli non è stupido e quindi ha seguito Marcos, poi a dire se ci sarà un’opportunità c’é da aspettare.

Al Napoli sanno il tipo di calcio che fa Spalletti, se decideranno di prendere Senesi lo faranno con consapevolezza. A Senesi piace il Napoli? Come si fa a non gradire una piazza come Napoli soprattutto per un argentino, sarebbe sicuramente una destinazione gradita.“

