L’intermediario Fabio Parisi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Marcos Senesi, accostato al Napoli nei mesi scorsi.

Queste le sue parole in merito:

“Purtroppo il Napoli in questo momento ha dei calciatori forti in organico. Senesi potrebbe essere una opportunità soltanto se partisse un big in difesa.”

