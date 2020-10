Sentenza Juventus-Napoli: vi spieghiamo il senso del dispositivo

Fulmini e tempeste sulla sentenza del giudice sportivo che ha comminato là sconfitta per 3-0 del Napoli è l’ulteriore sanzione di 1 punto di penalizzazione.

Di cui riportiamo qui il passaggio( dal nostro punto di vista più significativo).

Proviamo a spiegare il senso di questa sentenza sulla base delle motivazioni prodotte dal giudice. Poco cambia ma serve anche a far capire il senso dell’ ottusità del diritto sportivo che appare così palese da essere addirittura lapalissiana agli occhi delle persone comuni. Alla base del diritto sportivo catalogato come diritto domestico c’è l’istituto della “Responsabilità Oggettiva” che per definizione prescinde da colpa e dolo ma, di fatto, si risponde del danno per la propria condotta. In sostanza per evitare la responsabilità oggettiva bisogna dimostrare che la propria condotta non possa aver causato l’evento da cui deriva il danno.

L’esempio classico del Diritto civile è il danno provocato dall’animale: anche se usi tutte le cautele e fugge, i danni che ne scaturiscono ricadono sul padrone anche se ha fatto tutto il possibile. Nel caso del Napoli, gli viene contestato di aver già reso impossibile la prestazione per aver disdetto il volo charter prima di avere l’ordine della PA il 4 ottobre alle 14.00.

Questo nonostante fosse impossibile e contrario a qualsiasi logica o buonsenso che l’ordinanza, prodotta il giorno 4 ottobre, desse indicazioni diverse, confermando piuttosto, come avvenuto, le specifiche del giorno 3 ottobre.

Comments

comments