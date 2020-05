Sepe, l’agente: “Piace tantissimo a Gattuso, a Napoli tornerebbe da titolare”

L’agente di Luigi Sepe ed Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Sepe piace tantissimo a Gattuso, lui preferisce Ospina a Meret per il palleggio e la caratteristica più importante di Sepe è proprio quella di saper palleggiare, con i piedi lui è fortissimo. Sepe però ha dimostrato di essere forte sotto tutti i punti di vista, ha fatto due anni importanti a Parma e ora può essere maturo per tornare e fare il titolare al Napoli. Però la strada è ancora lunga.

Faraoni? Anche lui piace a Gattuso e pure a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino deve andare via Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a Napoli al suo posto. Da qui prossimi mesi vedremo, in momento il discorso è ancora prematuro.”

