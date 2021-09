Serata strana per Cristiano Ronaldo, dopo lo schiaffo e il rigore sbagliato il portoghese segna una doppietta nei minuti finali

Serata strana per Cristiano Ronaldo che vince con una doppietta in rimonta contro l’Irlanda dopo un rigore sbagliato e una possibile espulsione.

Una serata da scrivere nella storia per Cristiano Ronaldo che dopo stasera

è ufficialmente il miglior marcatore della storia delle nazionali grazie alla doppietta contro l’Irlanda che è valsa 3 punti nella gara di qualificazione a Qatar 2022, CR7 infattu ha superato l’iraniano Ali Daei con cui condivideva questo primato dallo scoro Europeo.

Prima del rigore sbagliato Ronaldo ha rischiato l’espulsione, siamo intorno al quarto d’ora di gioco quando dopo una visita al var l’arbitro Jug assegna un rigore al Portogallo per un fallo di Jeff Hendrick. Ronaldo si candida per calciarlo, ma proprio quando sta per sistemare la palla sul dischetto, O’Shea la sposta via con il piede. Una provocazione alla quale CR7 reagisce in maniera eccessiva con uno schiaffo in pieno volto al giocatore irlandese.

