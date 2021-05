Sergio Conceiçao al Napoli: quali azzurri in rosa potrebbero fare a caso del tecnico portoghese?

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile approdo dell’attuale tecnico del Porto Sergio Conceiçao sulla panchina del Napoli.

In attesa del tweet presidenziale che ne annuncia l’ufficialità, la domanda che si fanno in tanti è quali azzurri attualmente in rosa potrebbero far parte del Napoli di Sergio Conceiçao al di là delle esigenze di bilancio del club che potrebbero richiedere diverse cessioni.

Sergio Conceiçao nel corso della sua carriera da allenatore ha dimostrato di desiderare una squadra camaleontica capace di adattarsi agli avversari da incontrare e di adeguarsi alle varie fasi di una stessa partita [LEGGI QUI].

Difesa. Considerando che Sergio Conceiçao gioca con la difesa a 4 tutti i difensori attualmente in rosa non avrebbero problemi con il nuovo tecnico.

Centrocampo. I centrocampisti attualmente in rosa potrebbero giocare sia nel 4-2-3-1 come fatto in quest’ultima stagione che nel 4-2-1-3 con Zielinski davanti ai centrali di centrocampo e alle spalle delle tre punte, ruolo che potrebbero ricoprire anche Fabiàn ed Elmas. I centrocampisti del Napoli sono adattabili anche al 4-4-2, modulo che Gattuso ha utilizzato in fase di non possesso e come gli osservatori più attenti avranno certamente notato. Il centrocampo di un possibile 4-3-3 potrebbe prevedere Demme centrale con Fabiàn e Zielinski ai suoi lati con Lobotka valida alternativa alle due mezzali, mentre andrebbe verificata l’adattabilità a questo modulo di Elmas.

Attacco. Uno schema a 3 con Lozano o Politano a destra, Osimhen o Mertens centrali e Insigne a sinistra è una strada percorribile. Mentre è da verificare la possibilità di utilizzare esterni di un centrocampo a 4 Lozano e Politano a destra e Insigne a sinistra anche se come detto prima è un lavoro che già hanno fatto con Gattuso. Così come Lozano, Insigne e Mertens possono adattarsi da seconda punta al fianco di Osimhen in un eventuale 4-4-2.

