Serie A, 1-1 tra Cagliari e Roma dopo i primi 45′

Si è appena chiuso il primo tempo del match, valevole per il 33° turno del campionato di Serie A, tra Cagliari e Roma.

Dopo i primi 45′, il risultato è di 1-1: padroni di casa in vantaggio, dopo appena 4′, con Lykogiannis, servito di tacco da Joao Pedro dopo una bella azione di Nandez sulla corsia destra. Al 27′, i giallorossi trovano il pareggio: bella imbucata di Pellegrini per Carles Perez che calcia di mancino centrando il palo alla sinistra di Vicario, ma lo spagnolo si ritrova la palla tra i piedi e deve solo ribadire in rete.

