Serie A -3. Le otto sorelle per l’Europa: la Juventus oggi giocherebbe così

Sabato 13 agosto alle ore 18:30 con Milan-Udinese prende il via il campionato di Serie A 2022-23. Sono otto le squadre che puntano a conquistare un posto nelle tre competizioni europee: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta (in ordine di classifica dello scorso campionato).

Come potrebbe essere la Juventus 2022-23.

Rivoluzione. Così può riassumersi il calciomercato della Juventus in cerca di riscatto dopo due anni senza scudetto e con la fissazione che si chiama Champions League.

Partiti Chiellini, De Ligt, Dybala, Morata e Bernardeschi, Allegri può contare sul ritorno di Pogba e sulla mentalità vincente di Di Maria. In difesa la speranza è tutta su Bremer (ex Torino), con la scommessa Gatti pronto a subentrare. In attacco Allegri spera di recuperare al più presto il miglior Chiesa per formare con Vlahovic e appunto Di Maria un trio d’attacco davvero pericoloso.

Inizio in salita per i bianconeri costretti a giocare le prime giornate di campionato senza gli infortunati Szczesny, Pogba, McKennie e ovviamente Chiesa che difficilmente rientrerà prima del mondiale a novembre.

In attesa degli ultimi colpi di mercato in entrata (Kostic e Depay?) e in uscita, il 4-3-3 della prossima stagione di Allegri potrebbe essere formato da:

Comments

comments