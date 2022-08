Serie A -4. Le otto sorelle per l’Europa: la Lazio oggi giocherebbe così

Sabato 13 agosto alle ore 18:30 con Milan-Udinese prende il via il campionato di Serie A 2022-23. Sono otto le squadre che puntano a conquistare un posto nelle tre competizioni europee: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta (in ordine di classifica dello scorso campionato).

Come potrebbe essere la Lazio 2022-23.

La Lazio è reduce da una stagione non proprio tranquilla considerando i malumori tra Sarri e la dirigenza oltre a qualche polemica malcelata tra il presidente Lotito e il DS Tare.

La supremazia cittadina in campionato è stata vanificata dal successo della Roma in Conference League, motivo per il quale i biancocelesti hanno una motivazione in più

Il mercato ha permesso a Sarri di rinforzare soprattutto la difesa, tallone d’Achille della scorsa stagione, con l’arrivo dei portieri Maximiano e Provedel, dei difensori centrali Romagnoli e Casale. Rinforzato il centrocampo con l’arrivo di Vecino e del brasiliano Marcos Antonio, in attacco il nuovo vice-Immobile è il giovane Cancellieri che ha preso il posto dell’evanescente Muriqi.

Lotito (ad oggi) è riuscito a tenere in organico i suoi pezzi pregiati (Milinkovic-Savic e Luis Alberto), e non si è di certo strappato i capelli per le partenze di Reina e Lucas Leiva.

L’unico punto debole della formazione allenata da mister Sarri potrebbe essere identificato nelle alternative ai titolari non tutti all’altezza.

In attesa degli ultimi colpi di mercato in entrata e in uscita, il 4-3-3 della prossima stagione di Sarri potrebbe essere formato da:

Comments

comments