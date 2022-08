Serie A -4. Le otto sorelle per l’Europa: la Roma oggi giocherebbe così

Sabato 13 agosto alle ore 18:30 con Milan-Udinese prende il via il campionato di Serie A 2022-23. Sono otto le squadre che puntano a conquistare un posto nelle tre competizioni europee: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta (in ordine di classifica dello scorso campionato).

Come potrebbe essere la Roma 2022-23.

La Roma riparte dall’entusiasmo per la Conference League vinta nella scorsa stagione. La conquista di un trofeo internazionale ha dato ancora più forza al carisma di mister Mourinho che non nasconde ambizioni i portanti anche per la prossima stagione.

I colpi in entrata per rinforzare la rosa sono di primo piano: Dybala in attacco, Matic e Wijnaldum, Celik in difesa e Svilar come vice Rui Patricio. Non escluso l’arrivo in extremis di Belotti per sostituire il partente Shomuorodov.

In uscita nessuna cessione importante, anche se il centrocampo non può contare più sull’apporto (seepur minimo) di Maitland-Niles tornato all’Arsenal.

In attesa degli ultimi colpi di mercato in entrata e in uscita, il 4-3-2-1 (da alternare al 3-4-2-1) della prossima stagione di Mourinho potrebbe essere formato da:

