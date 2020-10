Serie A: a Bergamo l’Atalanta umiliata 1-3 in casa dalla Sampdoria

Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo è terminato il secondo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A 2020-21 tra Atalanta e Sampdoria.

Al termine del primo tempo il risultato vede la Sampdoria in vantaggio per 1-0 sull’Atalanta. Il gol del vantaggio parziale dei blucerchiati realizzato da Quagliarella al 13′. Quagliarella poi al 45′ sbaglia un calcio rigore concesso dall’arbitro Calvarese, con l’aiuto del VAR, per un fallo di mano di Mojica.

Nella ripresa arriva prima il raddoppio della Sampdoria con Thorsby al 59′ poi il gol dell’Atalanta con Zapata su rigore considerato generoso. Ci pensa al 92′ Jankto a chiudere la partita con il terzo gol doriano.

Oggi previsti altri due anticipi: alle ore 18:00 Genoa-Inter e alle 20:45 Lazio-Bologna.

Ricordiamo che nell’anticipo giocato ieri Sassuolo e Torino hanno pareggiato 3-3.

Comments

comments