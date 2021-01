Serie A: a Bologna il Milan soffre ma con due rigori porta a casa la vittoria

Allo stadio Dall’Ara di Bologna si è giocato l’anticipo della 20° giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Milan.

Al Dall’Ara di Bologna il Milan difende la vetta della classifica del campionato di Serie A battendo i padroni di casa per 2-1.

Decisivi due calci di rigore che hanno permesso ai rossoneri di portare a casa i tre punti.

Il primo tempo si chiude con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie a Kurtic che ribadisce in rete la respinta di Skorupski sul rigore sbagliato da Ibrahimovic.

Nella ripresa ancora un rigore per il Milan (e sono già 14 in campionato) che permette a Kessie di raddoppiare prima del gol dell’ex Poli che chiude il risultato sul 2-1 per i rossoneri bravi a soffrire nella parte finale della gara.

Comments

comments