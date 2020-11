Serie A: al San Paolo va in scena Napoli-Roma

Ci sono emozioni che solo il calcio sa regalare. Specialmente quando ad affrontarsi sono squadre di alto cabotaggio.

Che lo scenario sia Champions League, Europa League o uno dei massimi campionati nazionali del Vecchio Continente non importa. Bastano solo i nomi dei club che giocheranno la sfida e tutto è già adrenalina pura. Tra quelle più sentite della Serie A, c’è quella che un tempo era chiamata il Derby del Sole, tra Napoli e Roma. La storia di partenopei e giallorossi parla da sola.

Senza contare i trofei internazionali, parliamo di cinque scudetti in totale, 15 Coppe Italia in due e tanti campioni passati per il capoluogo campano e la Capitale. Da una parte Diego Armando Maradona, Edinson Cavani, José Altafini e Careca. Dall’altra Francesco Totti, Paulo Roberto Falcao, Gabriel Omar Batistuta e Agostino Di Bartolomei. Solo per citarne alcuni ovviamente. Ma anche in questa stagione i calciatori di calibro non mancano da ambo le parti e sia Gennaro Gattuso che Paulo Fonseca cercheranno di scoccare al meglio le frecce del proprio arco.

Il Napoli vuole evitare di ripetere la deludente Serie A dello scorso anno, chiusa al settimo posto, lontano dalle posizioni di testa. Una parziale rinascita, in realtà, è già avvenuta nelle fasi finali della scorsa stagione, proprio grazie al cambio in panchina. Da Ancelotti all’ex allievo Gattuso ai tempi del Milan. Un cambiamento che ha fatto respirare i partenopei, tornati a divertire il pubblico e, addirittura, ad alzare un trofeo dopo sei anni di astinenza, battendo la Juventus nella finale di Coppa Italia. Il mercato effettuato dal presidente Aurelio De Laurentiis, poi, è di tutto rispetto, dato che è riuscito a portare a Castelvolturno giocatori del livello di Osimhen, pagato ben 70 milioni dal Lille, Bakayoko, in prestito dal Chelsea, e Andrea Petagna, prelevato dallla SPAL.

Il tutto, dunque, puntellando una rosa che aveva già una base piuttosto competitiva, specialmente in difesa, con i vari Manolas, Maksimovic e Koulibaly, e in attacco, con Insigne, Mertens e Matteo Politano. L’inizio di stagione, poi, è stato importante, con la squadra di Gattuso che occupa stabilmente le prime posizioni di classifica, grazie anche a vittorie clamorose come lo 0-4 inflitto all’Atalanta. Dunque, il Napoli, anche secondo i pronostici sulla Serie A, sembra partire favorito sulla Roma, specie per il fattore campo.

Ma i giallorossi non si reputano sconfitti in partenza. Tutt’altro. Paulo Fonseca, infatti, è riuscito a trovare una certa costanza di risultati già nella fase finale della scorsa Serie A. Proprio dalla sconfitta di misura per 2-1 contro il Napoli, infatti, i giallorossi non hanno più perso, ad eccezione dell’ottavo di finale di Europa League contro il Siviglia. Quest’anno il ruolino di marcia è buono, con il solo passo falso di Verona. Sul campo Dzeko e compagni avevano ottenuto un punto, essendo il match finito 0-0, ma a causa di un errore burocratico sulla lista presentata alla federazione i capitolini sono stati puniti con il 3-0 a tavolino a favore degli scaligeri.

Resta il fatto che la Roma è una squadra temibile anche per la qualità della rosa messa a disposizione del tecnico portoghese dalla nuova proprietà dei Friedkin. Pedro, Borja Mayoral, Kumbulla e i ritorni a titolo definitivo di Mkhitaryan e Smalling garantiscono a Fonseca una certa ampiezza nelle scelte. Si preannuncia, dunque, una sfida di alta classifica, tra due squadre candidate a fare un ottimo cammino in Serie A.

