Serie A, allarme per i nuovi contagi ma per ora non c’è rischio

Il Corriere della Sera in edicola oggi si sofferma sui nuovi contagi da Covid usciti fuori ieri tra i calciatori della Serie A, tra cui anche Mirante della Roma.

Nel pomeriggio, poi, si è saputo che ben tre calciatori del Cagliari sono risultati positivi al virus. Il quotidiano, oggi, parla del fatto che la partenza per il 19 settembre del campionato non è rischio, nonostante l’allarme. Da tenere in considerazione c’è anche che la prossima stagione sarà compressa, a causa della partenza in ritardo e degli Europei.

Ma, a quanto pare, ieri sera alcuni dirigenti hanno cominciato a valutare una possibile partenza in data 4 ottobre; tutto ciò per gestire al meglio il nuovo allarme Covid, avendo più tempo a disposizione.

