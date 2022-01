Serie A, alle 15 altre due partite: le formazioni ufficiali

Non solo Napoli-Salernitana alle 15. Questo turno di Serie A, oltre agli azzurri, ci sono altre due partite che inizieranno in quell’orario.

Le partite in questione sono Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo. Per la doria è la prima dal ritorno di Giampaolo come allenatore, chiamato a portare alla salvezza la squadra. I granata guidati da Juric sono in fiducia e la partita contro i neroverdi di Dionisi promette tanti gol.

Queste le formazioni ufficiali delle due sfide:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Verde; Manaj. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Thorsby, Rincon, Ekdal, Augello; Caputo, Gabbiadini. All. Giampaolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

