Serie A, altra frenata per l’Inter: la Fiorentina blocca i nerazzurri sull’1-1 a San Siro

Secondo pareggio consecutivo, in Serie A, per l’Inter, che dopo l’1-1 della scorsa settimana a Torino, viene fermata in casa dalla Fiorentina.

A San Siro, il match si è concluso sul risultato di 1-1, con i ragazzi di Italiano che passano in vantaggio al 50′ con Torreira, a segno dopo un bello spunto di Nico Gonzalez. I padroni di casa trovano il pari dopo appena 5′ con Dumfries, che anticipa di testa Duncan su un cross di Perisic, ma non riescono a piegare la resistenza viola e, anzi, rischiano di subire il colpo del k.o. in pieno recupero, con Ikonè che mette a sedere Calhanoglu ma, a tu per tu con Handanovic, si fa ipnotizzare dal portiere sloveno. Con questo risultato, i nerazzurri perdono due punti rispetto al Napoli, in attesa del Milan impegnato questa sera a Cagliari.

