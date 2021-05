Serie A, annunciati i migliori della stagione 2020/21: Lukaku è l’MVP

La Lega Serie A ha annunciato i migliori giocatori della stagione che si è appena conclusa. Per l’Inter ben due calciatori tra i migliori.

In particolare, la Lega ha suddiviso i premi per reparto più il miglior Under 23 ed il miglior giocatore in assoluto del campionato. Barella e Lukaku per l’Inter si sono aggiudicati i premi di miglior centrocampista e miglior giocatore del campionato, rispettivamente. Cristiano Ronaldo ha vinto quello come miglior attaccante.

Per quanto riguarda portiere e difensore, i premi li hanno vinti rispettivamente Donnarumma e Romero; infine, Vlahovic si è aggiudicato quello di miglior Under 23. A seguire la lista dei premi e chi li ha vinti:

Under 23 MVP : Dusan Vlahovic

: Dusan Vlahovic Portiere MVP : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Difensore MVP : Cristian Romero

: Cristian Romero Centrocampista MVP : Nicolò Barella

: Nicolò Barella Attaccante MVP : Cristiano Ronaldo

: Cristiano Ronaldo MVP del campionato in assoluto: Romelu Lukaku

