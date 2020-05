Serie A, arriva l’ok da parte del CTS per la ripresa degli allenamenti di gruppo da lunedì prossimo

Poco fa è arrivato l’ok da parte del Comitato Tecnico Scientifico per il protocollo presentato dalla FIGC sugli allenamenti di gruppo per i club di Serie A

A darne l’annuncio sono stati i ministri Speranza e Spadafora, con una nota ufficiale che potete leggere di seguito:

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC, oggi il Comitato Tecnico Scientifico lo ha espresso e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti.

Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio.”

Quindi da parte del CTS c’è il parere positivo sul protocollo e sulla ripresa degli allenamenti da parte delle squadre; quello che rimane, però, è la linea tenuta fino ad ora, cioè quella della massima prudenza possibile. Da lunedì 18 i club di Serie A potranno riprendere gli allenamenti di gruppo.

