Serie A – Atalanta batte Juve 1-0. Vince anche la Lazio

Serie A – La sfida Champions tra Atalanta e Juventus se l’aggiudano i nerazzurri che trionfano per 1-0. Vince anche la Lazio.

Successo pesantissimo in chiave Champions per l’Atalanta contro la Juventus. I nerazzurri trovano il gol vittoria all’86’ con Malinovski e si portano al terzo posto scavalcando i bianconeri che potrebbero essere agganciati dal Napoli questa sera in caso di vittoria.

Vince anche la Lazio in casa contro il Benevento per 5-3 in una partita stupenda e piena di emozioni. I biancocelesti adesso sono in piena corsa al quarto posto.

