Serie A, Atalanta e Fiorentina avanti al termine dei primi tempi

Il turno infrasettimanale di Serie A è iniziato, con le prime due partite cominciate alle 18 e 30. Atalanta e Fiorentina vincono dopo 45 minuti di gioco.

La squadra di Gasperini per ora conduce per 2 a 0 sul Venezia, grazie alla doppietta di Pasalic. La viola, guidata da Italiano, è avanti per 3 a 1 sulla Sampdoria di D’Aversa; la doria è passata in vantaggio al quarto d’ora ma Callejon riesce a trovare il pareggio poco dopo.

Vlahovic prima e Sottil poi mandano il risultato sul 3 a 1, con cui si è chiusa la prima frazione di gioco. Questi i parziali:

Atalanta – Venezia 2 – 0

7′ e 12′ Pasalic

7′ e 12′ Pasalic Fiorentina – Sampdoria 3 – 1

15′ Gabbiadini, 23′ Callejon, 32′ Vlahovic, 46′ Sottil

