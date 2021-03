Serie A: Atalanta e Verona vincono. Milan pari all’ultimo secondo, il derby finisce 1-1

Si sono concluse le partite di questa sera del turno infrasettimanale di Serie A. Atalanta e Verona vincono senza problemi, il derby finisce in pareggio.

Il turno infrasettimanale si rivela complicato per il Milan, che trova il pareggio all’ultimo secondo con un rigore contro l’Udinese. Il solito Kessié segna dagli 11 metri un gol che vale un punto per i rossoneri; vittorie facili per Atalanta (che vince per 5 a 1) e Verona, che vince per 3 a 0 in casa del Benevento (purtroppo).

Il derby della lanterna finisce in parità con gol: 1 a 1. A segnare, nel secondo tempo, sono Zappacosta e Tonelli; infine, la Roma espugna il Franchi per 2 a 1. A seguire tutti i risultati finali di questa giornata:

Atalanta – Crotone 5 – 1

Benevento – Verona 0 – 3

Cagliari – Bologna 1 – 0

Fiorentina – Roma 1 – 2

Genoa – Sampdoria 1 – 1

Milan – Udinese 1 – 1

