Serie A, l’Atalanta ne fa tre alla Lazio dopo i primi 45′

Alle 20 e 45 è iniziato il terzo e ultimo recupero della prima giornata di Serie A, che vede sfidarsi Atalanta e Lazio all’Olimpico di Roma.

La squadra di Gasperini, nei primi 45 minuti di gioco, si porta in vantaggio con il risultato di 3 a 0. Una Lazio che dovrà provare il tutto per tutto per recuperare la partita nel secondo tempo; a segno, per la dea, ancora una volta Gosens, poi Hateboer e Gomez.

A seguire risultato parziale e marcatori:

Lazio – Atalanta 0 – 3

10′ Gosens, 32′ Hateboer, 41′ Gomez

