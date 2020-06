Torna in campo la Serie A, Atalanta e Sassuolo scendono in campo alle 19.30. Ecco le scelte di Gasperini e De Zerbi per la sfida.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.

