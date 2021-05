Si sono conclusi i due primi tempi delle partite delle 15 di questa giornata di Serie A, con il Benevento che cerca punti per la salvezza.

La squadra allenata da Pippo Inzaghi è avanti per 1 a 0 sul Crotone ed è temporaneamente a -1 dal Torino. Tutto in attesa del secondo tempo, che il Crotone dovrà giocare in 10. L’altra partita, invece, vede Udinese e Sampdoria ferme sullo 0 a 0.

Benevento – Crotone 1 – 0

Udinese – Sampdoria 0 – 0

