Serie A, Benevento corsaro a Cagliari: Sau e Tuia rovinano la festa a Nainggolan

Il 16esimo turno del campionato di Serie A si è aperto con il lunch match tra Cagliari e Benevento, che vedeva il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan.

Il risultato, tuttavia, non sorride al “Ninja” e alla squadra di Di Francesco, visto che i sanniti sono riusciti ad imporsi con il risultato di 2-1. I padroni di casa avevano trovato il vantaggio, dopo 24′, con un colpo di testa di Joao Pedro, su spizzata di Leonardo Pavoletti, ma nel finale di primo tempo gli ospiti riescono prima a pareggiare, con il gol del grande ex di turno, Marco Sau, poi, addirittura, a portarsi in vantaggio, con una rete di Tuia. Nella ripresa, il Cagliari non riesce a raddrizzare la partita e rimane anche in 10 per il rosso diretto a Nandez. Successo importante per i ragazzi di Inzaghi, che si portano a quota 21 punti, consolidando il decimo posto e confermandosi come una delle note più liete del primo scorcio di campionato.

