Serie A, c’è possibilità che le partite a porte chiuse siano rinviate. Anche Juve-Inter

La Gazzetta dello Sport parla anche delle partite di Serie A che si dovrebbero giocare a porte chiuse in questa giornata. C’è la possibilità che siano rinviate.

Questo vuol dire che anche il derby d’Italia, Juventus-Inter, è a forte rischio rinvio per via del coronavirus. Oltre al big match di domani sera, anche le altre quattro partite che dovrebbero essere giocate a porte chiuse saranno rinviate, nel caso.

Una decisione che però, come riporta la rosea, dovrebbe arrivare in mattinata. La motivazione della Lega Serie A è che il danno d’immagine sarebbe forte, sia per il paese che per il campionato. In giornata ci saranno altri dialoghi tra le parti, poi la Lega prenderà la sua decisione.

Comments

comments