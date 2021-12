Serie A, colpi esterni per Bologna e Lazio: 3-0 per i felsinei nel derby col Sassuolo, Sarri vince 3-1 a Venezia

Due vittorie esterne nei due anticipi di Serie A iniziati alle 16:30, e valevoli per il 19° turno del campionato di Serie A: Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio.

Al Mapei Stadium, i felsinei si sono imposti, a sorpresa, con un pesantissimo 3-0 nel derby emiliano contro la squadra di Dionisi: prima frazione di gioco chiusa in vantaggio di due reti, messe a segno, rispettivamente, da Orsolini, al 36′, e da Hickey, al 44′. Nel secondo tempo, in pieno recupero, arriva anche il tris ad opera di Santander.

Tre punti anche per la squadra di Sarri, vittoriosa al “Penzo” con il risultato di 3-1: i biancocelesti aprono subito le danze con l’eterno Pedro, in gol dopo appena 3′. Al 30′, i lagunari trovano il pari con Forte, autore di un bel colpo di testa su assist di Aramu, ma nella ripresa la Lazio prima si porta nuovamente in vantaggio con Acerbi, poi chiude definitivamente i conti, nel recupero, con Luis Alberto.

