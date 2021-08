Serie A, come hanno commentato gli allenatori la prima partita ufficiale?

La prima giornata di Serie A 2021/22 è prossima alla sua conclusione, con sei delle sette “big” che già sono scese in campo.

Una prima partita che ha sorriso a cinque squadre su sei, con la sola Juventus che non è riuscita ad ottenere i tre punti. Proprio il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha commentato così il pareggio contro l’Udinese:

“Non siamo stati capaci a gestire l’imprevisto. Dobbiamo imparare in fretta a fare questo, ci deve servire da lezione.”

Tra chi ha vinto c’è chi non è soddisfatto e stiamo parlando di Gasperini, allenatore dell’Atalanta. L’allenatore della Dea, senza mezzi termini, ha sottolineato questo:

“Sono tre punti molto buoni, anche se non meritavamo di vincere.”

Spalletti primo tra i soddisfatti per la vittoria

Ovviamente, c’è anche mister Spalletti tra gli allenatori soddisfatti per la vittoria ottenuta; soprattutto per come il Napoli l’ha ottenuta, in 10 uomini da metà primo tempo. L’allenatore azzurro ha dato enfasi a come la squadra è risultata matura nel commentare la partita:

“Mi ha sorpreso la maturità della squadra nella ripresa. Abbiamo avuto quella maturità dentro quella reazione che mi ha fatto enorme piacere, da lì possiamo andare a prendere molte cose da prendere come esempio.”

Come fatto da Spalletti, anche Mourinho ha voluto sottolineare il lavoro fatto dalla squadra:

“Mi è piaciuto lo spirito, il sacrificio dopo una partita molto difficile dopo giovedì.”

Sarri, nel commentare la vittoria contro l’Empoli, ha parlato del fatto di dover fare qualcosa in più:

“Sono soddisfatto perché uscire da queste partite, contro una squadra brillante come l’Empoli e non avendo ancora grandi certezze, con i tre punti è importante ma se vogliamo fare i risultati dobbiamo fare qualcosa in più.”

Infine, Inzaghi. La sua Inter ha vinto per 4 a 0 contro il Genoa soffrendo poco e lui si è espresso così:

“Abbiamo iniziato nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi, meglio di così non potevamo iniziare.”

