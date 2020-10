Serie A: con 10 positivi ogni club potrà chiedere il rinvio per una sola volta

La Lega Serie A ha deciso le linee guida da seguire in caso di positività di alcuni calciatori della stessa squadra.

Dopo l’annuncio del rinvio di Genoa-Torino, il Consiglio di Lega ha deciso che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola occasione per chiedere il il rinvio della partita. Nelle altre situazione non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino. La medesima norma si applicherà in Coppa Italia fino ai quarti ma non in semifinale o finale perché non ci sarebbero più date per recuperare le partite.

