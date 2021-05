Serie A, con il DL sostegni il Governo rimborsa i club per i tamponi

Con il DL Sostegni arrivano i rimborsi per i club di Serie A sui tamponi che i calciatori svolgono quasi su base quotidiana.

In particolare, con il DL Sostegni sono 61 i milioni messi a disposizione delle società sportive per il rimborso. Oltre a quelle professionali, anche le società sportive dilettantistiche avranno i benefici del DL, che ora è in bozza.

Il portale calciomercato.com riporta anche le spese sostenute dalle varie competizioni sportive: i club del massimo campionato italiano hanno speso 10 milioni di euro; 1,7 milioni delle società di LBA, la prima serie di basket; sei milioni per le formazioni di serie B e 10 milioni quella delle 60 di serie C; 32 milioni la spesa per i campionati dilettanti di tutti gli sport.

