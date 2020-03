Serie A: con un taglio agli stipendi risparmi fino a 300 milioni

L’interessante analisi di Marco Bellinazzo (Sole 24 ore) sull’aiuto che potrebbero dare dei tagli agli stipendi dei calciatori.

“La sola Serie A, per quanto riguarda i costi relativi al personale tesserato, spende per la stagione in corso una cifra stimabile in 1,5 miliardi di euro.

Stando a quanto pubblicato nell’ultima edizione del Report Calcio, sui dati della stagione 2017/18, il monte ingaggi complessivo dei 20 club di massima serie era di poco inferiore agli 1,3 miliardi di euro.

Aggiungendo a questi l’ingaggio record di Cristiano Ronaldo, con circa 60 miliardi di euro lordi, più altri big giunti in Italia negli ultimi mesi (Lukaku all’Inter e Ibrahimovic al Milan), la spesa salariale per i tesserati in massima serie si aggira sul miliardo e mezzo di euro complessivo.

Una cifra in continua ascesa. Se si considera che nella stagione 2013/14 il totale dei costi per i tesserati era inferiore agli 1,1 miliardi. Da allora è sempre andato crescendo di anno in anno.

Ipotizzando un taglio degli stipendi pari al 10%, la Serie A da sola risparmierebbe così 150 milioni di euro, cifra che raddoppierebbe nell’ipotesi di un contributo di solidarietà pari al 20%.

Gravina, intanto, ha richiesto al Governo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, dovute per l’appunto all’emergenza sanitaria che ha colpito l’intero Paese in queste settimane.

Il decreto legge Cura Italia riconosce già lo stato di crisi dello sport, ma per la Figc (che è interlocutore diretto del Governo) è necessario un ulteriore passo per poter rinegoziare i contratti attualmente in essere, anche se sono già in corso le trattative con l’Aic.”

Comments

comments