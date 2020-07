Serie A, conclusa la 37° giornata: vincono Cagliari, Fiorentina e Roma

Con le tre partite di questa sera si è conclusa ufficialmente la 37° giornata di Serie A; a seguire i risultati finali delle partite.

Il Cagliari riesce a ritrovare la vittoria, in casa, dopo molte partite e lo fa contro la Juventus; a segno Gagliano, 20 anni appena compiuti e all’esordio in Serie A. L’altro gol porta la firma di Simeone. La Fiorentina stra-vince contro il Bologna di Mihajlovic per 4 a 0, con una tripletta di Chiesa. Infine, la Roma di Fonseca riesce a superare il Torino con non poche difficoltà.

Di seguito i risultati finali ed i marcatori:

Cagliari – Juventus 2 – 0

8′ Gagliano, 45’+2 Simeone

8′ Gagliano, 45’+2 Simeone Fiorentina – Bologna 4 – 0

48′, 54′, 89′ Chiesa, 74′ Milenkovic

48′, 54′, 89′ Chiesa, 74′ Milenkovic Torino – Roma 2 – 3

14′ Berenguer, 16′ Dzeko, 23′ Smalling, 66′ Singo

Comments

comments