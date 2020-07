Si sono conclusi i primi tempi delle partite delle 21 e 45 di Serie A, che vedono il Cagliari e la Roma in vantaggio.

Il Cagliari conduce per 2 a 0 sulla Juventus, mentre la Roma vince per 2 a 1 in casa del Torino. Solo 0 a 0 per l’altra partita, Fiorentina-Bologna. Di i parziali con i marcatori:

Cagliari – Juventus 2 – 0

8′ Gagliano, 45’+2 Simeone

8′ Gagliano, 45’+2 Simeone Fiorentina – Bologna 0 – 0

Torino – Roma 1 – 2

14′ Berenguer, 16′ Dzeko, 23′ Smalling

