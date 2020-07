Serie A, conclusi i primi tempi: vincono Juventus, Roma e Fiorentina

Si sono conclusi i primi tempi delle partite di Serie A iniziate alle 21 e 45; tra le squadre che giocano ci sono le due romane e la Juventus.

La Fiorentina sta schiantando il Lecce, al termine del primo tempo, vincendo per 3 a 0; la Juventus vince per 2 a 1 contro il Sassuolo mentre la Lazio è ferma sullo 0 a 0 in casa dell’Udinese e la Roma conduce per 2 a 0 in casa contro il Verona.

Di seguito i parziali:

Lecce – Fiorentina 3 – 0

Roma – Verona 2 – 0

Sassuolo – Juventus 1 – 2

Udinese – Lazio 0 – 0

