Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A comunica la convocazione di un’Assemblea per mercoledì.



L’assemblea si svolgerà esclusivamente in videoconferenza alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 12:00. All’ordine del giorno anche la questione relativa ai diritti tv, con il Pacchetto 2 ancora in ballo, e il progetto Superlega, con analisi degli eventi e delle conseguenze.

Fonte ANSA

