Serie A: cosa è successo oggi

Serie A: Torino-Cremonese 1-0; Parma-Lazio 0-1; Atalanta-Cagliari 2-1
La Juventus non verrà ceduta
Sky: La probabile formazione del Napoli a Udine
Verso Udinese-Napoli: I precedenti
Stamattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno e poi è partito per Udine
Il Cardinale Battaglia in visita privata al Centro tecnico di’ Castelvolturno.
J Jesus potrebbe non essere disponibile per Udine.
Spinazzola:”Il Benfica ha avuto un’altra energia rispetto a noi. Partite ravvicinate? Importante il recupero”,
De Laurentiis: ”Io e Conte amici. Mourinho un grande. Ora costruisco il Centro Sportivo”
Il Napoli vince il premio Gazzetta Sport Awards
Champions: Napoli e ora che succede?