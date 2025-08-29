Serie A

Serie A: Cremonese-Sassuolo 3-2

Serie A: dopo aver vinto a San Siro con il Milan arriva per la Cremonese  un’altra vittoria alla prima allo Zini. Finisce 3-2 per la squadra di Nicola

Dal 2-0 al 2-2. Quando sembra finita al 91’ fallo di Fadera sul nuovo entrato Floriani Mussolini: dal dischetto De Luca segna il primo gol in A. Cremonese a 6 punti mentre per il Sassuolo di  Grosso 2^ ko di fila.

