Serie A: Cremonese-Udinese 1-1

Serie A: il posticipo Cremonese-Udinese termina in pareggio
I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 4′ con Terracciano; la squadra di Runjaic si affida a Zaniolo che a inizio secondo tempo sigla il pari.
Serie A: il posticipo Cremonese-Udinese termina in pareggio
I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 4′ con Terracciano; la squadra di Runjaic si affida a Zaniolo che a inizio secondo tempo sigla il pari.
Antonio Conte in conferenza: “Massima fiducia in coloro che giocheranno. Scott McTominay? Se se la sente, domani deciderà lui”
Del Genio:”Con l’Inter la partita più importante della stagione. Ci dirà se il Napoli può lottare per lo scudetto”.
Sam Beukema: “Siamo carichi. I tifosi napoletani? Per me sono unici!”
Sam Beukema: “Sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra”
Antonio Conte a Sky Sport 24: “Domani in Champions proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile”
Riapre Largo Maradona
Mai soli! Tantissimi tifosi al seguito del Napoli in Olanda
Bosz: “Ho parlato con Lang. Conte un top coach”.
Napoli: McTominay in gruppo Hojlund no
Le proposte di De Laurentiis sulle Nazionali