Serie A

Serie A: Cremonese-Udinese 1-1

Pubblicato il

Serie A: il posticipo Cremonese-Udinese termina in pareggio

I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 4′ con Terracciano; la squadra di Runjaic si affida a Zaniolo che a inizio secondo tempo sigla il pari.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top