Serie A da Sky a DAZN: ecco cosa cambia per i tifosi

La Lega di Serie A ha deciso: per 870 milioni di euro a stagione assegnati i diritti TV del campionato a DAZN per 7 partite in esclusive e altre in co-esclusiva.

Ricordiamo che per la stagione che sta per chiudersi Sky trasmette 7 partite in esclusiva e 3 invece sono trasmesse da DAZN.

Ma cosa cambia per i telespettatori nel passaggio da Sky a DAZN?

Non servirà un decoder perché tramite un APP sarà possibile seguire le partite in streaming su TV-Smart, telefoni, tablet e consolle di gioco.

Con un solo abbonamento sarà possibile vedere le partite su sei dispositivi differenti ma solo due in contemporanea.

E’ necessaria almeno una connessione veloce a Internet da almeno 8 megabit al secondo.

Sui decoder Sky al momento non è prevista la possibilità di vedere le 7 partite esclusive di DAZN.

– sabato alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45;

– domenica alle 12:30, alle 15:00 (3 partite), alle 18:00 e alle 20:45;

– possibilità di alcuni anticipi al venerdì alle 20:45 e posticipi al lunedì alle 20:45.

