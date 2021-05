Serie A, Dal Pino: “Crediamo di poter avere il pubblico nella prossima stagione”

Il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, è intervenuto prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ai microfoni Rai.

Dal Pino ha parlato della presenza dei tifosi negli stadi, in particolare anche per la prossima stagione. Queste le sue parole in merito:

“Domenica speriamo di poter consegnare all’Inter il trofeo dello scudetto in presenza, stiamo chiedendo un minimo di mille tifosi. Non c’è motivo di pensare di continuare di essere nella condizione attuale nella prossima stagione. Noi crediamo che a partire dal prossimo campionato di avere il pubblico quasi in condizioni di normalità. Il Paese sta facendo grandi sforzi e noi siamo a lavoro ogni giorno per fare le cose al meglio.”

Poi si sofferma sul campionato attuale e le vicende economiche:

“Rischio che la Juventus non vada in Champions League? Vuol dire che il campionato di Serie A è bellissimo, perché all’ultima giornata si decide chi entrerà in Champions League. Nella prossima domenica gli appassionati si divertiranno tanto.

Il calcio ha bisogno di sostenibilità economico-finanziaria, è un tema importantissimo. Per cui se ci sono stati dei malumori, come la Superlega, vanno intercettati, capiti, vanno date delle soluzioni, per trovare insieme la strada giusta per crescere ed essere di successo.“

Comments

comments