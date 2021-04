Serie A: Dal Pino richiama i club di Superlega in Assemblea

Interessanti retroscena arrivano dall’Assemblea odierna della Lega Serie A.

Il Presidente Dal Pino avrebbe infatti richiamato i club di Superlega complici di aver votato contro la soluzione per i fondi dei diritti TV della Serie A quando alle spalle c’era il progetto del nuovo torneo europeo.

Al termine del discorso, Dal Pino ha ribadito la sua volontà di continuare a portare avanti il lavoro in Lega, auspicando che si possa tornare al dialogo nell’interesse di tutti. Il tema Superlega sarà invece trattato in una successiva assemblea dei club, mentre oggi le società hanno hanno dato il via libera al bando per il pacchetto 2 dei diritti tv, che ricalcherà quello andato in asta in precedenza.

Fonte ANSA

