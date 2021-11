Serie A – Di Lorenzo il miglior italiano della dodicesima giornata

Serie A – Stando alle statistiche Giovanni Di Lorenzo è risultato essere il miglior italiano della dodicesima giornata.

Questo quanto riportato dal sito della FIGC:

Il Napoli è stato fermato sul pari dal Verona, ma anche in virtù di una grande prestazione di Giovanni Di Lorenzo è riuscito a conquistare il 32esimo punto dei 36 disponibili, nelle prime 12 giornate della Serie A, per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 2017/2018. Il terzino di Castelnuovo di Garfagnana è l’MVP secondo i dati Opta in questa giornata di campionato, avendo abbinato a un’ottima prestazione il suo primo gol nella Serie A 2021/22, arrivato con un tiro di prima su suggerimento del compagno Fabian Ruiz; finora cinque delle sette reti messe a segno con il Napoli nel massimo campionato dal difensore sono arrivate in match casalinghi. Di Lorenzo è stato bravo a sfruttare la sua unica occasione, avendo segnato con il suo solo tiro effettuato in una partita che lo ha visto assoluto protagonista: il terzino dei partenopei ha giocato 91 palloni, più di ogni altro giocatore in campo, e meno solo di Gian Marco Ferrari tra i giocatori italiani in questa giornata di campionato. Di Lorenzo ha abbinato al gioco palla al piede una prestazione di sostanza, fatta di quattro contrasti (nessun italiano ha fatto meglio in questa giornata) e nove palloni recuperati (meno solo di Fabian Ruiz tra i compagni di squadra).

Giovanni Di Lorenzo ha saltato solamente sette partite nelle ultime tre stagioni di Serie A con il Napoli ed è sempre partito titolare nelle sue 81 presenze nel periodo sopracitato: tra i giocatori di movimento italiani nessuno ha collezionato più gare dal primo minuto dalla stagione 2019/20 in avanti, senza uscire mai dal campo per una sostituzione. Un giocatore instancabile, che, in questo campionato in particolare, è con Mancini, Ferrari e Ceccaroni uno dei quattro giocatori italiani di movimento ad essere rimasto in campo per tutti i 1080 minuti a disposizione, oltre a classificarsi in prima posizione tra tutti i terzini della Serie A per numero di passaggi effettuati (794) e riusciti (711).

I dati della partita contro il Verona

Palloni giocati: 91

Passaggi: 56

Contrasti: 4

Palloni recuperati: 9

