Serie A: diritti TV e ingresso dei Fondi, si decide tutto giovedì ipotesi partite anche in chiaro

E’ stata rinviata a giovedì 13 febbraio alle ore 13:00 l’Assemblea di Lega della Serie A per decidere l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024 e per l’ingresso dei Fondi in Serie A.

Per i diritti TV sembra che l’offerta DAZN soddisfi tutti i presidenti, anche se si cerca un rilancio da parte di SKY ingolosendo la Pay-TV con la possibilità di trasmettere in chiaro una partita per ogni turno di campionato.

Non sembra invece esserci accordo circa l’ingresso dei Fondi con Inter e Juventus i prima linea per il no.

Comments

comments