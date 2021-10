Serie A, domani si torna già in campo. La programmazione completa

La Serie A non si ferma e l’undicesima giornata partirà proprio con la giornata di domani. Il Napoli sarà in campo domenica alle 18.

Per gli azzurri sarà un vero e proprio derby, dato che saranno ospiti dell’altra squadra campana in Serie A: la Salernitana. Due i big match in programma per questa giornata: Roma-Milan e Atalanta-Lazio. La Juventus sarà ospite del Verona mentre l’Inter sfida l’Udinese a San Siro.

A seguire la programmazione completa delle partite e dove vederle:

Sabato 30 ottobre

Atalanta-Lazio, ore 15. DAZN

Verona-Juventus, ore 18 e 30. DAZN

Torino-Sampdoria, ore 20 e 45. Sky Sport e DAZN

Domenica 31 ottobre

Inter-Udinese, ore 12 e 30. Sky Sport e DAZN

Fiorentina-Spezia, ore 15. DAZN

Genoa-Venezia, ore 15. DAZN

Sassuolo-Empoli, ore 15. DAZN

Salernitana-Napoli, ore 18. DAZN

Roma-Milan, ore 20 e 45. DAZN

Lunedì 1 novembre

Bologna-Cagliari, ore 20 e 45. Sky Sport e DAZN.

