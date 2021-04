La Serie A torna in campo per la 31^ giornata, si parte sabato alle 15.00 per chiudere con il big match di domenica sera Napoli-Inter.



Sabato 17

15.00, Crotone-Udinese (SKY)

15.00, Sampdoria-Verona (SKY)

18.00, Sassuolo-Fiorentina (SKY)

20.45, Cagliari-Parma (DAZN)

Domenica 18

12.30, Milan-Genoa (DAZN)

15.00, Atalanta-Juventus (SKY)

15.00, Bologna-Spezia (DAZN)

15.00, Lazio-Benevento (SKY)

18.00, Torino-Roma (SKY)

20.45, Napoli-Inter (SKY)

