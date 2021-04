Serie A, domani si torna in campo: la programmazione completa

Domani si torna in campo con la Serie A, con il Napoli ospite della Sampdoria domenica alle ore 15. Dove si potranno guardare le partite?

Una giornata che partirà domani, con Spezia-Crotone alle 15; il Benevento, l’altra campana, sarà in campo lunedì sera. La capolista, l’Inter, andrà in scena domenica alle 12 e 30 ed ospiterà il Cagliari in cerca di punti salvezza. Le rivali del Napoli per la qualificazione alla prossima Champions, Juventus, Milan e Atalanta, se la dovranno vedere rispettivamente contro Genoa, Parma e Fiorentina.

Solo i bianconeri giocheranno in casa, ospitando il Genoa allo Stadium; Milan e Atalanta giocheranno al Tardini ed al Franchi, rispettivamente. Vediamo la programmazione completa e dove guardarla.

Sabato 10/4 :

Spezia – Crotone, h. 15 – Sky

Parma – Milan, h. 18 – Sky

Udinese – Torino, h. 20.45 – DAZN

Inter – Cagliari, h. 12.30 – DAZN

Juventus – Genoa, h. 15 – Sky

Sampdoria – Napoli, h. 15 – Sky

Verona – Lazio, h. 15 – DAZN

Roma – Bologna, h. 18 – Sky

Fiorentina – Atalanta, h. 20.45 – Sky

Benevento – Sassuolo, h. 20.45 – Sky

