L’ultimo turno di Serie A del 2020 è cominciato alle 18 e 30, con la sfida tra Crotone e Parma che si sta disputando allo stadio Ezio Scida.

Dopo 45 minuti è il Crotone ad essere in vantaggio. Messias, infatti, realizza una doppietta nel primo tempo che permette alla sua squadra di essere in vantaggio per 2 a 0 sul Parma di Liverani. Ma manca ancora un intero secondo tempo da disputare.

Crotone – Parma 2 – 0

24′, 44′ Messias

Comments

comments