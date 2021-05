Allo stadio Tardini terminato il posticipo delle 18 della 37esima giornata d Serie A tra Parma e Sassuolo.

Ha vinto il Sassuolo per 3-1.

Al termine del primo tempo il risultato è di 1-1 per i gol di Locatelli su rigore per il momentaneo vantaggio del Sassuolo e Bruno Alves per il pareggio del Parma.

Nella ripresa arrivano i gol di Defrel e Boga che fissano il punteggio sul 3-1 per il Sassuolo.

Comments

comments