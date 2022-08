Serie A, due giorni al via. Com’è andato il mercato fino ad ora delle altre big?

Mancano due giorni al via del campionato di Serie A, andiamo a vedere come le altre big si stanno comportando sul mercato.

In questa panoramica non è incluso il Napoli, dato che ci sono aggiornamenti continui sul giornale. Tra le prime classificate dello scorso campionato quelle che hanno fatto più movimenti importanti sono Roma e Juventus seguite dall’Inter. Poi Lazio e Milan si sono mosse con criterio, anche se i biancocelesti hanno cambiato in pratica i portieri.

Le milanesi e la Juventus

Partiamo dal Milan, vincitrice dello scorso campionato. Oltre al riscatto di Florenzi, i rossoneri hanno portato tra le fila di Pioli Origi e, dopo una lunghissima trattativa, De Ketalaere. Inoltre il Milan si è aggiudicata le prestazioni del giovane Adli; a fronte di ciò, Kessié ha lasciato il club per via della scadenza di contratto.

L’altra milanese, l’Inter, ha puntellato doveva puntellare e ritrova Lukaku, tornato in prestito dal Chelsea. Gli altri arrivi sono Asllani, Mkhitaryan, Onana e Bellanova e nel frattempo ha lasciato andare Vidal e Sanchez, oltre alla cessione di Pinamonti. I nerazzurri tra l’altro hanno perso Perisic per scadenza di contratto e devono fare ancora i conti con le voci su Skriniar.

Infine, la Juventus ha ritrovato Pogba e ha soffiato Bremer all’Inter. Oltre a questi due arrivi c’è stato l’arrivo di Di Maria a parametro zero e di Gatti, difensore giovane ed interessante, e quello di Kostic (quasi ufficiale). La Juventus ha visto l’addio di Chiellini, Dybala e Bernardeschi per scadenza di contratto mentre De Ligt è approdato al Bayern Monaco e Morata ha lasciato i bianconeri perché è terminato il prestito.

Le due romane

La Lazio di Sarri ha cambiato i portieri ed i centrali di difesa. Maximiano, Provedel, Casale, Romagnoli rifanno quasi tutto il reparto arretrato biancoceleste ed a questi si deve aggiungere Gila, che arriva dal Real Madrid. Inoltre il club di Lotito ha preso a parametro zero Vecino, in uscita dall’Inter, e ha rinforzato il centrocampo ulteriormente con Marcos Antonio. Infine, nuovo volto anche in attacco: si tratta di Cancellieri.

La Roma di Mourinho è tra quelle che ha fatto più operazioni importanti insieme alla Juventus. I colpi sono Dybala e Wijnaldum e a questi si devono aggiungere Celik, Svilar e Matic soprattutto. Si parla anche del possibile approdo di Belotti in giallorosso mentre rimane da definire la situazione relativa a Zaniolo.

E ci sono ancora situazioni da definire

Come già anticipato, oltre a tutte le operazioni già concluse ci sono diverse situazioni di cui bisogna vedere se rimangono solo voci oppure no. Skriniar rimane sempre al centro dei pensieri del PSG, anche se l’Inter lo ha tolto dal mercato, e fino a fine agosto le voci saranno sempre insistenti; situazione quasi simile per Dumfries, di cui più di una volta sono balzate fuori sirene inglesi per lui.

La Juventus continua a seguire Depay e cerca di chiudere per il suo arrivo, la Roma invece ha nel mirino da tempo Belotti ma ancora non ha chiuso l’operazione. Insomma, a due giorni dal via ci sono ancora situazioni spinose da definire. Vedremo come si evolveranno le vicende da qui al 31 agosto.

Comments

comments