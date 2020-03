Serie A e coppe europpe, si può andare avanti fino a metà agosto per concludere tutto

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla della possibile conclusione dei campionati nazionali e delle coppe europee; l’idea è arrivare fino a metà agosto.

L’idea di non riuscire a concludere i campionati e le coppe europee per questa stagione, a quanto pare, non è da prendere in considerazione. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma su come Uefa, ECA e le leghe europee vogliono procedere per chiudere la stagione.

Se per riprendere senza rischi si deve aspettare inizio giugno, l’idea forte a Nyon è quella di andare avanti fino a ferragosto. In particolare, si svolgerebbero prima i campionati nazionali e poi a seguire le coppe europee.

Questo perché i club non hanno intenzione di disputare Final Four o Final Eight, ma giocare tutte le partite e ricevere tutti i soldi promessi dalla Uefa; la Uefa, di conseguenza, sarebbe contenta dato che sarebbero rispettati i contratti dei diritti tv. L’idea di proseguire, d’altronde, l’ha ribadita anche Gravina ieri sera.

Nel caso in cui l’idea di arrivare a ferragosto per l’assegnazione della Champion’s League, i campionati riprenderebbero il week-end del 12-13 settembre per poi concludersi entro l’1 giugno 2021. Così facendo si lasceranno i giocatori liberi per andare a giocare Euro 2020.

Per quanto riguarda il mercato, invece, ci sarebbe un taglio a livello di tempistiche; le due idee principali sono quelle di farlo concludere quando riprendono i campionati o portarlo avanti fino a fine settembre. Dato che non vi è obbligo sul cominciare nello stesso tempo le varie leghe, la Serie A potrebbe trarne vantaggio.

La Serie A, infatti, conta 12 giornate più 4 recuperi da giocare e potrebbe guadagnarne a livello di visibilità se partisse prima. Tutto dipenderà dalle decisioni del Governo e del Ministero della Salute, ovviamente.

